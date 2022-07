A2 UFFICIALE – Basket Girls Ancona allunga le rotazioni con la giovane Trish Garcia

Una giovane conferma all’interno del roster del Basket Girls Ancona edizione 2022/2023. La Società dorica comunica infatti che l’atleta classe 2004, Trish Garcia, farà parte del gruppo affidato alle cure tecniche di coach Sandro Castorina che prenderà parte al prossimo campionato di Serie A2. Prodotto del settore giovanile biancorosso, Garcia ha fatto capolino nella prima squadra nella stagione 20/21 giocando parallelamente il campionato giovanile. Nella scorsa stagione è entrata in pianta stabile nel gruppo di Castorina e in più di un’occasione si è resa utile alla causa biancorossa risultando decisiva in alcuni frangenti in cui la squadra era in piena emergenza. Grande temperamento e intensità su ogni lato del campo, Trish incarna alla perfezione il DNA della squadra dorica che si affaccia da matricola all’avventura in Serie A2.

Queste le dichiarazioni di Garcia dopo l’ufficialità della sua permanenza in maglia Basket Girls

“Cinque anni fa, quando iniziai a giocare a questo bellissimo sport, non avrei mai immaginato di arrivare così in alto. Per questo sono onorata di essere stata accolta in questa Società e ringrazio per la fiducia che hanno avuto in me. La prossima stagione sarà sicuramente più impegnativa ma sono sicura che la squadra ce la metterà tutta per poter raggiungere il miglior risultato possibile. Personalmente sono più che pronta a migliorare e crescere sempre di più sfruttando tutte le mie potenzialità.”