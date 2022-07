A2 UFFICIALE – Settima conferma per il Basket Girls Ancona. Giorgia Rimi resta in biancorosso

Il Basket Girls Ancona prosegue l’opera di costruzione del roster che si appresta ad affrontare il campionato di Serie A2 allungando la lista di atlete confermate rispetto all’anno scorso a conferma della grande qualità dell’organico e dei programmi a lunga scadenza della Società. Dopo i rinnovi di Mataloni, Maroglio, Pelliccetti, Mandolesi, Garcia e Baldetti e il ritorno dopo una stagione di Albanelli, il club dorico è lieto di comunicare l’avvenuta conferma di Giorgia Rimi, ala-pivot classe 2000 che è arrivata ad Ancona nello scorso mese di febbraio a dare manforte al gruppo di Castorina e ha svolto un ruolo determinante per raggiungere la promozione in A2.

Siciliana di Partinico, 22 anni compiuti lo scorso 25 aprile, Giorgia Rimi è cresciuta nell’Olimpia Alcamo ed ha completato le giovanili a Ragusa disputando un paio di Finali Nazionali e arrivando fino alla prima squadra. All’interno del suo percorso under ha anche numerose convocazioni nelle Nazionali e gioca nel 2016 il Campionato Europeo Under 16 di Udine con l’Italia di Lucchesi che arriva al 4°posto fermata nella finalina per il bronzo dalla Francia. Nella stagione 16/17 debutta in A1 e gioca anche in Eurocup. Lascia Ragusa e nel 19/20 esce per la prima volta dai propri confini regionali arrivando a Ponzano in A2 nell’anno dello stop per il Covid. Nel campionato 20/21 giunge nelle Marche a Civitanova e poi nello scorso campionato sale in corsa sull’astronave Basket Girls che vola in orbita in direzione A2.

Queste le parole della lunga palermitana dopo la firma del rinnovo con la Società del Presidente Sturani

“Sono molto contenta di proseguire questa mia esperienza con Ancona che per me è iniziata a febbraio e ha visto la tanto attesa e meritata promozione in A2. Non è la prima volta per me in questo campionato e sono molto contenta di poterlo giocare con la maglia biancorossa. L’obbiettivo è sicuramente quello di fare il nostro meglio contro qualsiasi avversario. Individualmente cercherò di dare il massimo mettendomi a disposizione della squadra in particolare in difesa e in fase di rimbalzo. Sono comunque già sicura che il clima sarà lo stesso dello scorso anno. Un grande affiatamento del gruppo, sorrisi e voglia di lavorare e crescere insieme.”