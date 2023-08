SERIE B FEMMINILE UFFICIALE – Canegrate ingaggia Cinzia Arioli

By

È CINZIA ARIOLI la ciliegina che i tifosi neroarancio sognavano di mettere sulla torta, in vista del prossimo avvincente Campionato di pallacanestro di Serie B femminile 2023/2024.

Dopo la sostanziale conferma dell’intero Roster dalla scorsa stagione, capace di conquistare con merito la finale interregionale per la promozione in Serie A2, arriva il prestigiosissimo tassello di completamento per le Bulldogs guidate da coach Lilli Ferri.

Cinzia Arioli, classe ’84, magentina ma sarda d’adozione, con una lunga carriera in A1 e A2 impreziosita da alcune presenze in Nazionale, arriva direttamente dalla Dinamo Banco di Sardegna Sassari, squadra nella quale ha rivestito il ruolo di Capitano sin dalla stagione 2020/2021.

Cresciuta nel settore giovanile di Vittuone, ha poi vestito le maglie di Biassono (A2), Cus Cagliari (A2), Pontedera (A2), Chieti (A2), Viterbo (A1), La Spezia (A2), Cus Cagliari (A1 e A2), San Salvatore Selargius (A2) e Dinamo Banco di Sardegna Sassari (A1).

Sotto il profilo meramente statistico, ricordiamo le cifre delle sue stagioni più importanti:

– Serie A1: stagione 2013/2014 (Cus Cagliari), 22 partite giocate, 13.4 ppg, 2.5 rpg;

– Serie A2: stagione 2018/2019 (San Salvatore Selargius), 30 partite giocate, 14.2 ppg, 4.1 rpg, 4.9 apg.

Ecco le sue prime entusiastiche impressioni: “Sono molto felice di far parte di questo progetto che si incastra perfettamente con la scelta di vita fatta quest’anno. Dalle prime parole che ho scambiato con l’allenatrice e il presidente, è emersa l’ambizione di una società che basa i propri principi sul rispetto e sulla sincerità dei rapporti umani, valori che per me sono imprescindibili. Ho seguito il campionato dell’anno scorso e mi ha colpito molto l’entusiasmo che si è creato intorno alla squadra. Mi auguro di rivedere tutti i tifosi al palazzetto sin da subito e credo che insieme potremo toglierci qualche bella soddisfazione.”

Benvenuta Cinzia!