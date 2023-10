SERIE B FEMMINILE UFFICIALE – Basilia Potenza annuncia la firma di Micovic

La Squadra Rossoblù, la Presidentessa Marina Pecoriello e la DS Laura Ortu firmano uno straordinario colpo di mercato, il quinto in ordine di tempo, quello dell’ esperta giocatrice serba, con cittadinanza italiana, Milica Micovic. Un acquisto che ha il sapore anche di una bella emozione, perchè quella che è già arrivata in Città è veramente un’ atleta di un notevole spessore e di grande caratura tecnica Milica Micovic, nella sua già lunga carriera, ha giocato prevalentemente in Serie A1 indossando maglie importanti come quelle di Ragusa, Venezia, Schio e la stessa Virtus Bologna ( come si vede dalla foto ) giusto per citarne alcune…

Squadre Nobili della nostra Pallacanestro Femminile Italiana che hanno avuto l’ onore e il piacere di avere in Squadra un’ esperta pedina. Per questo nuovo Anno Sportivo, trascinata anche dall’ entusiasmo della nostra DS, Micovic ha accettato molto volentieri di disputare una nuova avventura in un Campionato di Serie B che speriamo la vedrà sicuramente protagonista e nel quale potrà con leggerezza mettere in campo tutta la sua esperienza e il suo fascino di giocatrice superiore. IL suo ruolo principale è quello di Ala piccola ma, nelle rotazioni che effettuerà Coach Della Monica, siamo sicuri che sarà il Jolly perfetto da utilizzare su ogni spazio del campo.

A caldo, il commento della nostra DS Laura Ortu in merito a questa nuova entrata: “ Quello di Milica Micovic è sicuramente

l’ acquisto più notevole e più emozionante di questa nuova avventura qui a Potenza, lei è una giocatrice molto molto esperta e ha un modo di giocare veramente pazzesco; Siamo più che sicuri sul fatto che metterà il suo importante contributo nell’ aiutare la Squadra per raggiungere i nostri obiettivi “.

UFF.STAMPA BASILIA POTENZA