SERIE B UFFICIALE – Jesi conferma il giovane Antonio Valentini

Due importanti notizie per la General Contractor.

Giornata di conferme in casa Basket Jesi Academy, sia dietro la scrivania sia sul parquet.

La società ha infatti formalizzato due importanti accordi con Nelson Rizzitiello e Antonio Valentini. Il primo ricoprirà per la prossima stagione l’incarico di General Manager, con responsabilità accresciute rispetto alla scorsa stagione che lo vedranno coinvolto esclusivamente nelle attività di prima squadra.

Con il secondo è stato raggiunto un accordo di durata biennale (con opzione per il terzo anno) che consolida un legame ormai quasi indissolubile con l’enfant prodige nato e cresciuto nel settore giovanile aurorino. Nelson Rizzitiello, anche lui cresciuto cestisticamente nella città di Federico II, prima di un tour da vincente per tutto lo Stivale, sarà a fianco di Marcello Ghizzinardi per lavorare sul roster della prossima stagione e, contemporaneamente, si occuperà anche della parte gestionale, operando da prima interfaccia della società. Un ruolo più ampio e complesso che lo ha portato a rinunciare all’impegno part time intrapreso lo scorso anno con il settore giovanile.

Per Antonio Valentini, jesino purosangue, l’accordo biennale certifica la fiducia della società nel suo golden boy e ne premia la serietà e la qualità anche alla luce dell’ottima stagione appena conclusasi in cui si è ritagliato il suo spazio da protagonista.