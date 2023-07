SERIE B UFFICIALE – Roseto, c’è la firma di Vincenzo Guaiana

La Pallacanestro Roseto รจ lieta di comunicare lโ€™accordo con il giocatore ๐—ฉ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ผ ๐—š๐˜‚๐—ฎ๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ, che sarร quindi il terzo nuovo arrivo nel roster biancoazzurro per la stagione 2023/2024.

Guardia di 195 cm, classe 2000, debutta in Serie A2 a Trapani nella stagione 2017/2018, per poi trasferirsi in Toscana in Serie B a Cecina nel 2019/2020, realizzando 11,0 punti di media in 21 gare disputate prima dellโ€™interruzione a causa della pandemia, con il 38% al tiro da 3 punti, ed a Piombino nella stagione successiva.

Torna a Trapani in Serie A2 negli ultimi due campionati, viaggiando nellโ€™ultima stagione a quota 5,1 punti, 2,9 rimbalzi e 2,3 assist in quasi 23 minuti di media a partita.

Giocatore dotato di buona struttura fisica e pericoloso al tiro da tre punti, si fa valere anche a rimbalzo ed in fase difensiva.

Il DS ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฉ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ป๐—ถ presenta cosรฌ il terzo acquisto in casa Liofilchem: โ€œ๐˜Ž๐˜ช๐˜ฐ๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ท๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜ตร , ๐˜ค๐˜ญ๐˜ข๐˜ด๐˜ด๐˜ฆ 2000, ๐˜ฉ๐˜ข ๐˜ข๐˜ท๐˜ถ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜จ๐˜ชร ๐˜ถ๐˜ฏโ€™๐˜ฐ๐˜ต๐˜ต๐˜ช๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ป๐˜ข ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ค๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ˆ2 ๐˜ข ๐˜›๐˜ณ๐˜ข๐˜ฑ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ท๐˜ข ๐˜ถ๐˜ต๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ป๐˜ป๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ถ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฆ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฐ, ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ต๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ง๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ, ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜จ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ญ ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ณ๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜จ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ; ๐˜ด๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ท๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ง๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ด๐˜ค๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ต๐˜ข ๐˜จ๐˜ช๐˜ถ๐˜ด๐˜ต๐˜ข ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ญ๐˜ถ๐˜ช, ๐˜ด๐˜ข๐˜ณร ๐˜ด๐˜ช๐˜ค๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ฐ ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ.โ€

UFFICIO STAMPA PALLACANESTRO ROSETO