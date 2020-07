SERIE B UFFICIALE – Simone Aromando torna a Bernareggio

PALLACANESTRO BERNAREGGIO 99 è felice di annunciare che il primo acquisto per la stagione 2020/2021 è il lungo monzese Simone Aromando.

Giocatore di qualità e di importante stazza fisica (200 centimetri per 92 chilogrammi), Aromando è un giovane che quest’anno in Serie B ha ben figurato, totalizzando 8.3 punti e 6.8 rimbalzi di media, uscendo spesso dalla panchina.

Prodotto del vivaio dell’Olimpia Milano, Simone ha contribuito alla nostra promozione in Serie B, prima di vestire le casacche di Faenza e di Teramo. Proprio a Teramo la sua stagione migliore da un punto di vista di cifre, con 15 punti e 9 rimbalzi di media, cui vanno aggiunte delle prestazioni importanti ai playout, quando la media rimbalzi per il lungo fu di 17 a partita.

“Sono contento e felice di far parte di questa squadra. Ho fatto 4 anni a Bernareggio, dove nell’ultimo anno abbiamo conquistato la B quindi è un ritorno a casa. Dal punto di vista societario e organizzativo ritrovo in una società emergente e piena di valori che negli ultimi anni è sempre migliorata. Ho già parlato con coach Cardani e il patron Bardotti e l’obiettivo è cercare di ripetere quanto i miei compagni han fatto la scorsa stagione. Cardani è uno dei motivi principali per cui sono tornato perchè dal punto di vista tecnico sono certo mi farà migliorare ancora dopo l’esperienza che abbiamo già avuto. Voglio migliorare e dare tutto quello che ho per raggiungere il nostro obiettivo” – le prime parole di Aromando.

“Siamo contenti che dopo 3 anni in giro per l’Italia siamo contenti che Siamo torni nella squadra dove ha vinto il campionato di C gold. Sarà per lui un anno di rilancio dopo una stagione tra Vigevano e Vicenza e per la prima volta, a questo livello, dovrà dimostrare di saper giocare anche da esterno cosa nuova per lui in B” – ha dichiarato coach Cardani.

Ufficio Stampa

Niccolò Arenella