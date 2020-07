La squadra turca del Çukurova Mersin ha firmato per la prossima stagione la stella ucraina Alina Iagupova, in arrivo dal Fenerbahce, e la sua connazionale Liudmyla Naumenko, confermata per la terza stagione consecutiva.

La #23 ex Fener ha chiuso la stagione di Eurolega con circa 21 punti, 6 rimbalzi e 5 assist di media. Iagupova aveva già giocato a Mersin due anni di fila, prima del suo passaggio al Fenerbahçe la scorsa estate.