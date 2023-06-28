UFFICIALE – Botto Mersin, ingaggiata Marina Mabrey

By
La Redazione
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Una delle giocatrici se non la miglior giocatrice dell’ultimo campionato, ovvero Marina Mabrey, firma in Turchia: è di pochi minuti fa infatti l’annuncio ufficiale di Mersin che si assicura le prestazioni dell’ex giocatrice del Famila Schio.