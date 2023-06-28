UFFICIALE – Botto Mersin, ingaggiata Marina Mabrey

✍️ Çukurova Basketbol Mersin'e hoş geldin Marina Mabrey!@mmabrey1@euroleaguewomen



Organizasyonumuz yeni sezon kadro yapılanmamız doğrultusunda Amerikan asıllı İtalyan vatandaşı, her iki guard pozisyonunda da oynayabilen Marina Mabrey ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/qHerfG9FWG