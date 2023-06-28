UFFICIALE – Botto Mersin, ingaggiata Marina Mabrey

SiAmo DonneMercatoUFFICIALE – Botto Mersin, ingaggiata Marina Mabrey By La Redazione - 28 Giugno 2023 0 FacebookTwitterWhatsAppEmailTelegram Una delle giocatrici se non la miglior giocatrice dell’ultimo campionato, ovvero Marina Mabrey, firma in Turchia: è di pochi minuti fa infatti l’annuncio ufficiale di Mersin che si assicura le prestazioni dell’ex giocatrice del Famila Schio.✍️ Çukurova Basketbol Mersin'e hoş geldin Marina Mabrey!@mmabrey1@euroleaguewomenOrganizasyonumuz yeni sezon kadro yapılanmamız doğrultusunda Amerikan asıllı İtalyan vatandaşı, her iki guard pozisyonunda da oynayabilen Marina Mabrey ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/qHerfG9FWG— Ç.B.K. Mersin (@cukurovabasket) June 28, 2023