UFFICIALE – Colpaccio Ekaterinburg, in arrivo la stella Breanna Stewart

La corazzata russa di basket femminile del UMMC Ekaterinburg ha appena annunciato di aver firmato la stella Breanna Stewart fino al termine della stagione.

La giocatrice delle Seattle Storm (appena rinnovata con un quadriennale) è appena tornata in campo con Team USA dopo un grave infortunio al tendine d’Achille nella finalissima di EuroLega della sua ex squadra, la Dynamo Kursk, contro la sua nuova casa, Ekaterinburg.

Prima dell’infortunio aveva segnato 21 punti e 8 rimbalzi di media con Kursk. La sua aggiunta potrebbe essere devastante per il finale di stagione: all’inizio coach Mendez gli riserverà un minutaggio limitato, poi pian piano aumenterà, per essere pronta poi nelle Final Four previste per metà aprile.