UFFICIALE – Colpo Castors Braine, ingaggiata Brcaninovic

Saluta il campionato e si accasa all’estero una delle migliori giocatrici straniere dell’ultimo campionato. Si tratta della bosniaca Melisa Brcaninovic, che lascia la Iren Fixi Torino dopo aver messo insieme 18 punti e 8 rimbalzi di media a partita. In giornata è infatti arrivata la conferma ufficiale della sua prossima destinazione, quella belga del Castors Braine.

LA CARRIERA

2013-2014: Jedinstvo BH Telecom Tuzla (Division I, starting five): 12 games: Score-4(17.8ppg), 8.3rpg, 2.6apg, 1.5spg, FGP: 46.8%, 3PT: 29.5%, FT: 74.5%, played mostly for junior team

2014-2015: Jedinstvo BH Telecom Tuzla (Division I, starting five): 18 games: Score-1(24.7ppg), Reb-4(8.1rpg), 4.3apg, 2.2spg, Blocks-2(1.1bpg), FGP: 47.6%, 3PT: 27.5%, FT: 80.5%

2015-2016: Jedinstvo BH Telecom Tuzla (Division I, starting five): Score-1(30.1ppg), Reb-4(8.4rpg), Assists-3(4.8apg), 2.4spg, FGP: 53.7%, 3PT: 21.4%, FT: 73.3%

2016-2017: Galatasaray M.P. Istanbul (Turkey-KBSL, starting five), then moved to Sporting Al Riyadi Beirut (LebanonDivision I)

2017-2018: A.S.Dil. Vicenza (Italy-Serie A2, starting five): 31 games: Score-3(19.0ppg), 9.2rpg, 1.5apg, 1.4spg, FGP: 42.0%, 3PT: 30.5%, FT: 82.5%

2018-2019: CMB Cargo UNI Gyor (Hungary-A Division), in Jan.’19 signed at Edelweiss Albino (Italy-Serie A2, starting five): 17 games: Score-3(19.4ppg), Reb-4(10.1rpg), 1.5apg, 1.2spg, FGP: 44.7%, 3PT-1(44.4%), FT: 83.9%

2019-2020: Iren Fixi Torino (Italy-Serie A1, starting five): 19 games: 17.0ppg, 8.1rpg, 2.1apg, 1.7spg, FGP: 40.8%, 3PT:32.1%, FT: 87.9%