UFFICIALE – Colpo Fenerbahce, firmata Laksa

SiAmo DonneMercatoUFFICIALE – Colpo Fenerbahce, firmata Laksa By La Redazione - 15 Agosto 2023 0 FacebookTwitterWhatsAppEmailTelegram Colpo di mercato per il Fenerbahce. Le turche hanno infatti ingaggiato Kitija Laksa, che lascia così la Virtus Bologna.Ailemize hoş geldin Kitija Laksa! ✍️💛💙Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımız, Letonyalı Milli oyuncu Kitija Laksa (1996-1.82) ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Son olarak Virtus Segafredo Bologna forması giyen kısa forvet, yeni sezonda… pic.twitter.com/othj0DjzoL— Fenerbahçe Alagöz Holding (@fbkadinbasket) August 15, 2023Yeni transferimiz Kitija Laksa'nın sizlere bir mesajı var! ✉️💛💙 @KitLaksa #PotanınKraliçeleri pic.twitter.com/O0LYUGhd0x— Fenerbahçe Alagöz Holding (@fbkadinbasket) August 15, 2023