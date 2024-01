UFFICIALE – Colpo Valencia, firmata Alina Iagupova

Valencia ha raggiunto un accordo con la giocatrice ucraina Alina Iagupova (31 anni, 1,86 m), che entra a far parte della prima squadra per il resto della stagione. Il due volte MVP del Eurolega Femminile è una delle migliori 5 realizzatrici in questa edizione della competizione e si tratta di un innesto di sicuro valore per coach Ruben Burgos.

Con il Fenerbahçe è stata nominata miglior giocatore d’Europa per due anni di fila. Nel 2020 ha preso il premio MVP della competizione dopo essere stato il capocannoniere del torneo con una media di 21.3 punti a partita con una percentuale di tiro del 50%, oltre a medie di 5.7 rimbalzi e 5.5 assist, battendo Emma Meesseman (UMMC Ekaterinburg) e Alyssa Thomas (USK Praga) nella scelta finale.

Un anno dopo, è stata nuovamente eletta all’unanimità da allenatori, media e tifosi. La stella del Fenerbahce aveva ha portato la sua squadra alle Final Four con una media di 20.6 punti, 7.6 rimbalzi, 4.4 assist e 2.0 palle recuperate a partita.