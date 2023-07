A2 UFFICIALE – Elena Fietta è la nuova playmaker di Mantova

La società è lieta di comunicare che Elena Fietta, playmaker del 1995 nata e cresciuta nel vivaio di Bassano del Grappa, è una nuova giocatrice di MantovAgricoltura.

Dopo la trafila giovanile, Elena approda a Vicenza in Serie A2 dove giocherà per tre stagioni prima della chiamata delle Lupe di San Martino di Lupari con cui disputa due stagioni di Serie A2; a queste seguono tre stagioni in Serie A1 sempre con la casacca delle Lupe.

Nell’annata 2021/2022, dopo una breve parentesi di ritorno a Vicenza, si accasa alla GEAS Sesto San Giovanni fino alla fine della regular season. Nell’ultimo anno ha vestito la maglia della Limonta Costa Masnaga in Serie A2, sfidante di MantovAgricoltura nel girone nord.

Un carico di esperienza ed un asso importante che va ad impreziosire il roster biancorosso, la nuova regista biancorossa ha fin da subito guardato con entusiasmo in casa sangiorgina: “Il progetto di San Giorgio mi sembra ambizioso con una società e delle persone che provano ad aggiungere un mattoncino in più ogni stagione. Da avversaria l’ho visto come un ambiente positivo in cui si può lavorare in modo sereno e in cui tutti remano nella stessa direzione. Per questo sono stata molto contenta della chiamata!”

Da avversaria Elena ha quindi spesso guardato al percorso di MantovAgricoltura e ne ha lodato i traguardi: “L’anno scorso hanno fatto un grande campionato e credo che la vittoria contro SANGA ai playoff sia indicativa delle potenzialità del gruppo e della società. Questa stagione speriamo di fare meglio dell’anno scorso, migliorandoci ogni giorno sia individualmente che come squadra: questo deve essere il nostro goal per provare a fare una stagione di alto livello.”

L’appuntamento per vederla in campo è all’orizzonte, la playmaker veneta però guarda con entusiasmo a quel momento: “Non vedo l’ora di conoscere il caldo pubblico di Mantova che, da avversaria, è stato davvero tosto! Speriamo, insieme, di toglierci delle belle soddisfazioni.” Elena va ad unirsi alle conferme di Florencia Llorente e Marida Orazzo, diventando un tassello importante per la formazione di coach Purrone. A lei va il nostro più grande in bocca al lupo per la stagione entrante augurandole il nostro più sentito benvenuto in casa Basket 2000 San Giorgio.

UFF.STAMPA BASKET 2000 SAN GIORGIO