Il Galatasaray femminile ha annunciato tre nuovi innesti per la prossima stagione. Si tratta delle ex “italiane” Zofia Hruscakova, vista a Napoli e Schio, Courtney Williams ex Dike Napoli e poi Bella Alarie, giovane rookie WNBA che ha appena concluso la sua prima stagione con le Dallas Wings.

Nell’ squadra di Istanbul giocherà anche Anete Steinberga. Giocheranno nella prossima Euroleague Women.