UFFICIALE – Giulia Moroni torna a Broni

“Credo che io e Broni abbiamo ancora molte cose da dirci.

Il nostro percorso si è interrotto qualche anno fa, con la pandemia, ed è stato come lasciare qualcosa di incompleto. Per questo sono molto felice di tornare, di far parte di un progetto ambizioso come quello che mi è stato presentato.

Sarei orgogliosa di dare il mio contributo per riportare Broni dove l’ho lasciata.”

La LOGIMAN Broni è lieta di annunciare il ritorno in biancoverde di Giulia Moroni. Playmaker classe 1994, Giulia dopo il triennio trascorso a Broni e le parentesi di Ancona, Battipaglia e Sassari, l’anno scorso ha guidato la regia di Faenza fino alla permanenza in serie A1.

Bentornata Giulia, la tua maglia numero 7 ti sta aspettando!!!

UFF.STAMPA PF BRONI