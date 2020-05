UFFICIALE – Ilaria Milazzo firma con le polacche del AZS UMCS Lublin

Ilaria Milazzo è ufficialmente una nuova giocatrice delle polacche del AZS UMCS Lublin, dopo una grande stagione alla Iren Fixi Torino. Lo avevamo anticipato noi già questa mattina.

E’ stata annunciata dalla società di Lublino, con un post su Facebook che trovate qui di seguito:

LA CARRIERA

2011-2012: Acer ERG Priolo (A1): 13 games: 2.5ppg

2012-2013: Trogylos Priolo (A1): 21 games: 4.8ppg

2013-2014: Trogylos Priolo (A1, starting five): 19 games: 13.6ppg, 2.8rpg, 1.7apg, 2.3spg, FGP: 39.9%, 3PT: 28.6%, FT3(89.8%)

2014-2015: Acqua&Sapone Umbertide (Serie A1): 3 games: 7.3ppg, 2.0rpg, 1.0apg, left in Oct.’14

2015-2016: Acqua&Sapone Umbertide (Serie A1): 28 games: 10.5ppg, 2.9rpg, 1.2apg, 1.2spg, FGP: 44.9%, 3PT: 31.0%, FT: 82.1%

2016-2017: Pallacanestro Femminile Umbertide (Serie A1): 19 games: 10.8ppg, 3.0rpg, 1.7apg, 2.1spg, FGP: 50.0%, 3PT:28.3%, FT: 70.7%

2017-2018: Fixi Piramis Torino (Serie A1, starting five): 24 games: 8.8ppg, 2.7rpg, 2.9apg, 1.2spg, FGP: 38.9%, 3PT: 20.5%, FT: 85.7%

2018-2019: Fixi Piramis Torino (Serie A1, starting five): 21 games: 12.5ppg, 4.3rpg, Assists-1(5.7apg), FGP: 47.1%, 3PT: 38.6%, FT: 84.1%

2019-2020: Iren Fixi Torino (Serie A1): 19 games: 12.8ppg, 4.4rpg, Assists-4(4.3apg), 1.9spg, FGP: 43.1%, 3PT: 38.7%, FT-8(91.4%)