La regista spagnola Leonor Rodriguez giocherà in Euroleague Women con il Perfurmerías Avenida, squadra dove aveva già militato dal 2013 al 2016.

Nata nelle Canarie 29 anni fa, la Rodriguez ha vestito la maglia di Schio per qualche partita in sostituzione all’infortunata DeShields, ma lo stop per covid-19 ha fatto concludere in anticipo anche la sua esperienza italiana.