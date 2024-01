UFFICIALE – Nyon annuncia l’ex Rovigo Hatch

Il Nyon Basket Féminin ha ingaggiato la giocatrice della nazionale svizzera Shannon HATCH, 1993, 178 cm, posto 2.3, che all’inizio della stagione giocava per il Rhodigium Basket Rovigo in Serie A2 italiana. Formatasi al Riva Basket, si è poi trasferita in Canada per giocare nella università CIS di St. Francis Xavier University e poi nella di Calgary University. Ha iniziato la sua carriera professionale nella stagione 2018-2019 con l’Eintracht Braunschweig (DBBL poi 2. Bundesliga), prima di giocare per tre anni in Gran Bretagna con i Cardiff Met Archers. Sabato 13 gennaio dovrebbe essere in grado di esordire contro il BC Alte Kanti Aarau.

Il suo percorso

Stagione 2023-2024

Rhodigium Basket Rovigo (Serie A2 Italia)

9,3 punti, 4,3 rimbalzi e 0,3 assist di media

Stagione 2022-2023

Cardiff Met Archers (WBBL Gran Bretagna)

18,6 punti, 8,4 rimbalzi e 1,4 assist di media (3° marcatrice)

Stagione 2021-2022

Cardiff Met Archers (WBBL Gran Bretagna)

19,4 punti, 9,0 rimbalzi e 2,0 assist di media (2° marcatrice)

Stagione 2020-2021

Cardiff Met Archers (WBBL Gran Bretagna)

11,9 punti, 7,5 rimbalzi e 1,2 assist di media

Swissbasketball