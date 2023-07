UFFICIALE – Pierre Vincent è il nuovo coach della Virtus Bologna

By

Virtus Segafredo Bologna comunica di aver raggiunto un accordo con l’Head Coach Pierre Vincent.

Le dichiarazioni di Luca Baraldi, CEO di Virtus Segafredo Bologna: “Coach Pierre Vincent ha sposato da subito il progetto di Virtus Segafredo Bologna con entusiasmo e voglia di vincere. Nella sua carriera ha già conquistato trofei importanti sia in ambito nazionale che in ambito europeo. Ritengo che la sua grande esperienza possa essere un valore aggiunto per proseguire nel nostro percorso di crescita e raggiungere gli obiettivi prefissati dalla Società.”

Nato nel 1964 a Brioude (Francia), Vincent inizia la sua carriera di allenatore a Bourges dove rimane 8 stagioni vincendo 4 scudetti, 5 Coppe di Francia e 3 tornei della Federazione.

Ha allenato la Nazionale senior femminile francese dal 2008 al 2013 conquistando l’argento olimpico a Londra 2012 e un oro, un bronzo e un argento agli Europei rispettivamente nel 2009, 2011 e 2013.

Contemporaneamente alla Nazionale transalpina, Vincent guida per 3 stagioni l’Asvel per poi trasferirsi sulla panchina di Orleans. Nel 2017 il passaggio in Italia a Schio: con la squadra veneta vince 2 scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.

Virtus Segafredo Bologna dà il benvenuto ufficiale a Coach Pierre Vincent nella grande famiglia bianconera.

virtus.it