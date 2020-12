UFFICIALE – Policari saluta l’Italia e firma con il Deportivo Zamarat

Elisa Policari vola in Spagna. La giocatrice nativa di Roma trova subito collocamento dopo aver lasciato Vigarano firmando un contratto con il club spagnolo del Deportivo Zamarat. Policari aveva infatti da poco lasciato la squadra allenata da coach Castelli, dove stava viaggiando a 12 punti di media a partita. Con la nuova squadra debutterà Lunedì prossimo, nella sfida contro Girona.

LA CARRIERA

2016-2017: Treofan Battipaglia (Serie A1): 17 games: 1.9ppg, 1.3rpg

2017-2018: Treofan Battipaglia (Serie A1, starting five): 19 games: 3.6ppg, 1.7rpg

2018-2019: Treofan Battipaglia (Serie A1): 4 games: 3 points, 2.3rpg, 1.0apg, in Dec.’18 moved to Infinity Bio Faenza

(Serie A2, starting five): 20 games: 9.9ppg, 4.8rpg, 1.4apg, FGP: 37.6%, 3PT-2(43.7%), FT: 60.6%

2019-2020: Alpo Basket VillaFranca (Serie A2, starting five): 19 games: 11.1ppg, 6.7rpg, 1.0apg, 1.2spg, FGP: 52.8%,

3PT: 21.1%, FT: 69.0%

2020-2021: Pallacanestro Vigarano (Serie A1), left in Dec.’20: 5 games: 12.0ppg, 4.8rpg, 1.6apg, 2.0spg, 2FGP: 55.6%, 3FGP: 36.4%, FT: 85.7%