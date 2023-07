UFFICIALE – Riva Basket, confermato in panchina coach Andrea Piccinelli

In queste settimane ci stiamo prodigando per essere pronti ad affrontare la nuova sfida in LNA sia a livello gestionale e amministrativo, sia sportivo.

I tasselli da posizionare sono molteplici, ma tra i primi ad essere stati collocati ci sono gli allenatori.

Siamo felici di annunciare che la prima squadra sarà allenata anche la prossima stagione dal duo formato da Andrea Piccinelli in qualità di capo allenatore e Massimo Parmigiani, come assistente. I due si occuperanno anche della squadra U20 che sarà integrata con il gruppo della LNA. Piccinelli commenta così la conferma: “Personalmente sono davvero contento di dare seguito alla splendida ultima stagione dove abbiamo raggiunto risultati strepitosi e la promozione in serie A. Ci aspetta un anno sicuramente più difficile ma al tempo stesso ancora più stimolante, in una categoria superiore dove saremo neopromossi ma anche desiderosi di toglierci soddisfazioni. Proveremo a divertirci e a rompere le scatole alle squadre più forti ed esperte”.

A completare la squadra degli allenatori ci saranno Chiara Clerici (di ritorno a Riva), che allenerà la formazione U18, Fabio Bassani che si occuperà del gruppo U16 e Ivan Tagliabue che si dedicherà alla categoria U14.

Ultimi, ma non per importanza, Luca Tommasini, che si occuperà della preparazione atletica, ed Erica Lattuada (giocatrice della prima squadra), che fungerà da vice allenatrice per le categorie U16 e U18.

