UFFICIALE – Sopron, arrivano Megan Walker e Gabby Williams

Sopron, la squadra ungherese che era stata eliminata dall’Eurolega per essersi rifiutata di giocare in campo neutro contro Schio, ha annunciato che quattro giocatrici non vestiranno la maglia gialloverde la prossima stagione. In compenso, hanno annunciato due nuovi arrivi, più la firma di una giovane dal settore giovanile (Virág Pfeiffer con un triennale).

Lasciano la squadra Candice Dupree, Debóra Dubei, Virág Weninger ed Aleksandra Crvendakic.

Le due nuove firme sono l’ex “napoletana” con passaporto francese Gabby Williams e la statunitense Megan Walker, appena selezionata al primo giro del draft WNBA dalle New York Liberty.

Sono infine confermate Zsófia Fegyverneky, Jelena Brooks, Tina Krajisnik-Jovanovic, Bernadett Határ, Briann January, Dalma Czukor, Alíz Varga e Sára Varga.