Valencia si conferma tra le formazioni più attive sul mercato europeo. Il club spagnolo ha infatti ingaggiato Marie Gulich, vista due stagioni fa in Italia con Venezia. Classe 1994, Gulich ha giocato l’ultima stagione in Polonia mettendosi in mostra con la maglia dell’Arka Gdynia chiudendo con 10 punti e 7 rimbalzi di media a partita.