UFFICIALE – Vittoria Blasigh giocherà alla University of South Florida

𝓢𝓲𝓰𝓷𝓮𝓭, 𝓢𝓮𝓪𝓵𝓮𝓭, 𝓓𝓮𝓵𝓲𝓿𝓮𝓻𝓮𝓭



Bulls Nation, help us officially welcome @vittoriablasigh to the Bay! 🏝️#HornsUp🤘| #RunWithUs pic.twitter.com/iREqQwPvOc