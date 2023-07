A2 UFFICIALE – Zlatka Madankova firma con Thermal Casa Basket

Thermal gioca la card straniera puntando su una giovane emergente. Zlatka Madankova, 185 cm, 78 Kg, Power forward.



Tutti i campionati giovanili con la società Beroe di Stara Zagora, campioni di Bulgaria per 5 anni di seguito. Nel 2022 si è messa in luce con la Nazionale agli Europei U20 di Sopron. La scorsa stagione top scorer con Basket Flames nel campionato Austriaco e ora l’esperienza italiana.



La volontà non manca: “Ho scelto Thermal perchè c’è un progetto interessante con una formazione giovane. Voglio arrivare a giocare ad alti livelli e metterò a disposizione tutta la mia volontà per raggiungerli con la maglia verde Thermal”

UFF.STAMPA THERMAL CASA BASKET