Vigarano pronta a ripartire da coach Andrea Castelli

Andrea Castelli è pronto a sedersi sulla nuova panchina di Vigarano. A farlo capire è lo stesso allenatore, che tramite il Resto del Carlino ha parlato di accordo praticamente definito in attesa della firma che ci sarà quando sarà libero dal contratto attuale: “Non posso parlare di ufficialità in quanto ho un contratto in scadenza con un altro club, ma ho già sentito il presidente Gavioli e Claudio Bagnoli, con cui ho già lavorato a Forlì. E’ solo questione di tempi tecnici, ma sono certo del buon progetto per il futuro che ha Vigarano. La società farà di tutto per salvare l’A1, ma dovesse essere anche A2 ci saranno sempre ottimi presupposti per fare bene”.