Zandalasini vicina alla conferma con il Fenerbahçe

Il rinnovo di Cecilia Zandalasini è l’obiettivo numero uno del Fenerbahçe e dovremmo essere vicini alla firma.

Qualche settimana fa si parlava di Dynamo Kursk, ma le turche non hanno intenzione di lasciar partire la 24enne guardia bronese.

Per lei in Euroleague Women 16 punti con il 51% da 2, il 41% da 3 e il 73% ai liberi, in una squadra che ha chiuso il suo girone al primo posto.

Ad ottobre ci sarà la Final Eight per finire questa stagione di EuroLega fermata dal coronavirus.