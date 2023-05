3X3 Serie A1 Femminile – I risultati della prima giornata e gli accoppiamenti per la Fase Finale

Una prima sessione dinamica e spettacolare per il 3X3 Serie A1 Femminile 2023, in attesa della fase a eliminazione diretta di domani, che eleggerà la prima formazione campione.

Nel Girone A l’attesa Virtus Segafredo Bologna passa il turno da prima classificata, mentre RMB Brixia Basket si piazza seconda: eliminata la Gesam Gas E Luce Lucca. Il quartetto Virtus vince 21-8 contro Brixia Basket (Barberis e Del Pero scatenate, 9 punti a testa) e 18-9 contro Lucca (10 di Del Pero). Nella partita decisiva per la qualificazione Lucca gioca un match generoso, ma alla fine Brixia guidata dall’esperienza di Rainis e De Cristofaro, a segno per tutti i punti bresciani, vince 9-12.

Virtus Segafredo Bologna-RMB Brixia Basket 21-8

Bologna: Barberis 9, Del Pero 9, Pasa 2, Orsili 1.

Brixia: De Cristofaro 4, Rainis 2, Galli 1, Iervolino 1.

Virtus Segafredo Bologna-Gesam Gas E Luce Lucca 18-9

Bologna: Orsili 1, Pasa 2, Barberis 5, Del Pero 10

Lucca: Valentino 5, Caredio 3, Geremei 1, Tanasa.

Gesam Gas E Luce Lucca-RMB Brixia Basket 9-12

Lucca: Valentino 3, Tanasa 1, Geremei 4, Caredio 1.

Brixia: Rainis 5, De Cristofaro 7, Iervolino, Galli.

Il Girone B è nel segno dell’Umana Reyer Venezia che porta a casa il passaggio del turno contro l’entusiasmo e la voglia delle giovani della Passalacqua Ragusa, comunque arrivata secondo, e della Parking Graf Crema, eliminate. Venezia guidata da una straordinaria Madera (22 punti in due gare) vince 19-6 contro Ragusa, agguanta il 21-9 contro Crema e chiude prima con largo vantaggio. Nella sfida decisiva per il secondo posto Ragusa batte Crema 14-6 nello scontro tra formazioni giovani.



Umana Reyer Venezia-Passalacqua Ragusa 19-6

Venezia: Madera 10, Nicolodi 6, M. Villa 4, Carrer 1.

Ragusa: Olodo 1, Salice 3, Mallo 2, Di Fine.

Passalacqua Ragusa-Parking Graf Crema 14-6

Ragusa: Di Fine 2, Olodo 6, Mallo 4, Salice 2.

Crema: Severgnini 3, Radaelli 2, Occhiato 1, Pellegrini.

Umana Reyer Venezia-Parking Graf Crema 21-9

Venezia: Madera 12, Nicolodi 6, M. Villa 3, Carrer.

Crema: Radaelli 4, Occhiato 5, Severgnini, Pellegrini.

Nel Girone C la situazione di maggior equilibrio del torneo con due squadre col bilancio di 1-1, decidono nel tie-breaker i punti segnati: anche lì equilibrio incredibile, passa Geas con 26 punti totali, segue Moncalieri con 25, Sassari eliminata per un solo punto avendo chiuso con 24. Il girone si apre con una bella vittoria di Geas su Sassari 11-17, le sarde si rifanno nella partita contro Moncalieri vincendo per 13-11 (Ciavarella firma 12 dei 13 punti Dinamo) ma a decidere tutto è la vittoria di Moncalieri su Geas per 9-14 con una Reggiani scatenata (7 punti). Geas qualificata da prima nonostante un infortunio alla caviglia occorso a Bestagno durante la seconda partita.

Banco di Sardegna Dinamo Sassari-Akronos Tech Moncalieri 13-11

Sassari: Ciavarella 12, Toffolo 2, Fara, Olandi.

Moncalieri: Jakpa 1, Reggiani 5, A. Landi 1, Katshitshi 4.

Banco di Sardegna Dinamo Sassari-Allianz Geas 11-17

Sassari: Ciavarella 5, Toffolo 2, Fara 4, Olandi.

Geas: Tava 7, Resemini 6, Bestagno 4, Bevilacqua.

Allianz Geas-Akronos Tech Moncalieri 9-14

Geas: Tava 4, Resemini 3, Bevilacqua 2, Bestagno.

Moncalieri: Katshitshi 5, Jakpa 1, Reggiani 7, A. Landi 1.

Il Girone D viene vinto dal Fila San Martino di Lupari, mentre la selezione del Famila Wuber Schio s’impone su Bruschi San Giovanni Valdarno, eliminata da terza. La formazione scledense, composta da prestiti di formazioni locali, regola le tre convocate toscane con il punteggio di 20-10 (in grande spolvero la 2001 Mioni, 7). Doppia prova di grande livello di San Martino, che vince la prima gara 21-8 (Russo 8 e Milazzo 7) e la seconda per 11-21 con un’ottima distribuzione di punti (Russo chiude a 7).

Famila Wuber Schio-Bruschi San Giovanni Valdarno 20-10

Schio: Mioni 7, Peserico 5, Rosignoli 6, Moriconi 2.

San Giovanni Valdarno: Tassinari 6, Milano 4, Lazzaro.

Famila Wuber Schio-Fila San Martino di Lupari 11-21

Schio: Rosignoli 1, Mioni 6, Moriconi 2, Peserico 2.

San Martino di Lupari: Pastrello 5, Russo 7, Milazzo 5, Guarise 4.

Fila San Martino di Lupari-Bruschi San Giovanni Valdarno 21-8

San Martino di Lupari: Pastrello 3, Russo 8, Milazzo 7, Guarise 3.

San Giovanni Valdarno: Tassinari 3, Lazzaro 1, Milano 4.

Domani la Fase Finale che seguirà un programma su un unico campo da gioco coi seguenti orari:

Ore 9 – Quarto di Finale E: Virtus Segafredo Bologna vs Passalacqua Ragusa

Ore 9.30 – Quarto di Finale F: Allianz Geas vs Famila Wuber Schio

Ore 10.00 – Quarto di Finale G: Umana Reyer Venezia vs RMB Brixia Basket

Ore 10.30 – Quarto di Finale H: Akronos Tech Moncalieri vs Fila San Martino di Lupari

Ore 11.00 – Prima Semifinale: Vincente E vs Vincente F

Ore 11.30 – Seconda Semifinale: Vincente G vs Vincente H

Ore 12.00 – Finale

