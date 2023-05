3X3 Serie A1 Femminile – La Virtus Bologna vince il titolo, Venezia seconda

By

La Virtus Segafredo Bologna, col quartetto formato da Alessandra Orsili, Francesca Pasa, Beatrice Barberis e Beatrice Del Pero, vince la prima edizione del 3X3 Serie A1 Femminile 2023, battuta in Finale l’Umana Reyer Venezia dopo una spettacolare ed emozionante Fase Finale.

La giornata finale inizia dai Quarti di Finale con la Virtus Segafredo Bologna che supera senza difficoltà Passalacqua Ragusa 21-11, nonostante qualche inciampo iniziale (Barberis 12); Allianz Geas, con Bestagno infortunata e solo tre giocatrici schierabili dopo la giornata di ieri, cede all’ottima chimica di Famila Wuber Schio per 9-15 (Mioni 5); l’Umana Reyer Venezia a valanga 18-5 contro una RMB Brixia Basket che guidata da De Cristofaro e Rainis saluta il torneo contro le forti orogranata; il colpo di giornata è la vittoria all’overtime di Akronos Tech Moncalieri sulle padrone di casa del Fila San Martino di Lupari, 17-19 con decisivo il “doppio” all’overtime di Reggiani (10 punti).

Virtus Segafredo Bologna-Passalacqua Ragusa 21-11

Bologna: Barberis 12, Del Pero 6, Orsili 3, Pasa.

Ragusa: Salice 5, Olodo 3, Mallo 3, Di Fine.

Allianz Geas-Famila Wuber Schio 9-15

Geas: Tava 3, Bevilacqua 3, Resemini 3, Bestagno NE.

Schio: Rosignoli 4, Peserico 4, Mioni 5, Moriconi 2.

Umana Reyer Venezia-RMB Brixia Basket 18-5

Venezia: Madera 3, Villa 6, Nicolodi 6, Carrer 3.

Brixia: Rainis 2, De Cristofaro 3, Galli, Iervolino.

Fila San Martino di Lupari-Akronos Moncalieri 17-19 dts

San Martino: Pastrello 5, Russo 6, Milazzo 5, Guarise 1.

Moncalieri: Reggiani 10, Katshitshi 5, Jakpa 3, A. Landi 1.



Due Semifinali giocate sul filo degli episodi, decisamente avvincenti. Il Famila Wuber Schio oppone resistenza alla Virtus Segafredo Bologna, ma nel finale Del Pero vola (9 punti) e con lei la Virtus, 21-16; più fisica e a punteggio basso la gara vinta dall’Umana Reyer Venezia per 13-10 sull’Akronos Tech Moncalieri con Nicolodi (7) decisiva nelle battute finali.



Virtus Segafredo Bologna-Famila Wuber Schio 21-16

Bologna: Orsili 1, Barberis 3, Pasa 8, Del Pero 9.

Schio: Mioni 4, Moriconi 4, Peserico 3, Rosignoli 5.

Umana Reyer Venezia-Akronos Tech Moncalieri 13-10

Venezia: Madera 3, Nicolodi 7, Villa 2, Carrer 1.

Moncalieri: Katshitshi 8, Jakpa 1, Reggiani 1.

In Finale vince la Virtus Segafredo Bologna, contro un’Umana Reyer Venezia certamente brava a impensierire la collaudata formazione bolognese, grande inizio di Barberis (che poi chiude a 7), di seguito nel finale Del Pero e Pasa chiudono i giochi, in una partita che si decide nei minuti conclusivi, per il 16-11 che consegna la Coppa alla Virtus.

Virtus Segafredo Bologna-Umana Reyer Venezia 16-11

Bologna: Orsili 1, Barberis 7, Del Pero 5, Pasa 3.

Venezia: Carrer 2, Nicolodi 3, Villa 2, Madera 4.

