A Roseto degli Abruzzi la Coppa Italia di Serie A2 Femminile

La Lega Basket Femminile comunica che la Final Eight di Coppa Italia di Serie A2, in programma dall’8 al 10 marzo, si disputerà al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi. HBS Group sarà il title sponsor.

La manifestazione, che mette a confronto le migliori otto squadre del campionato di Serie A2 al termine del girone d’andata, è organizzata in collaborazione con l’A.S.D. Roseto Eventi, il Comune di Roseto degli Abruzzi e il Comitato Regionale FIP Abruzzo.

Per la Lega Basket Femminile è fonte di grandissima soddisfazione e felicità poter organizzare la Final Eight di Coppa Italia di Serie A2 a Roseto, città che oltre ad annoverare una delle protagoniste della competizione come le Panthers, può vantare una grandissima tradizione e passione cestistica, in aggiunta a un importante know how in termini di eventi e tornei di pallacanestro anche nel recente passato. C’è la certezza che l’esperienza nella città abruzzese non sarà soltanto indimenticabile per squadre e pubblico coinvolto, ma sarà anche un eccezionale spot per il movimento e una vera festa dello sport in una piazza storica del nostro basket.

La HBS Group è un’azienda a Città Sant’Angelo in provincia di Pescara, dinamica e flessibile, nata dall’esperienza di un team di professionisti del settore, con l’obiettivo di svolgere lavorazioni mirate al recupero del patrimonio edilizio e alla riqualificazione energetica, sviluppando e diffondendo l’uso di prodotti finalizzati al risparmio energetico e all’autoproduzione di energia, mediante materiali e sistemi che utilizzano energie rinnovabili ed alternative ai combustibili fossili.

