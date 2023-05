A Udine la Coppa Italiana Under 20 Femminile (1-4 giugno)

Il PalaBenedetti pronto ancora una volta ad accogliere alcune delle migliori giovani atlete del panorama cestistico nazionale: dall’1 al 4 giugno, Udine ospiterà la terza edizione della Coppa Italiana Under 20 Femminile.



L’evento, organizzato da Lega Basket Femminile in collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro, la società Libertas Basket School Udine e il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, conferma la forte volontà di valorizzare il settore giovanile con un’evento di visibilità nazionale, che giunto alla terza edizione vuole dare un nuovo importante palcoscenico alle promesse del basket di domani.



Alla Coppa parteciperanno sei eccellenze in campo giovanile, divise in due gironi da tre squadre ciascuno. Al termine delle prime tre giornate di gare verrà redatta una classifica per girone in base al ranking raggiunto da ogni squadra con priorità stabilita in base a: vittorie, differenza canestri, quoziente canestri ed eventualmente punti realizzati.

All’interno della terza giornata si svolgerà la gara di tiro da tre punti che vedrà coinvolte due giocatrici di ogni squadra.



Nei prossimi giorni verranno svelati maggiori dettagli relativi alla competizione, come squadre partecipanti e calendario ufficiale.