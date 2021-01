A1 – Acqua S.Bernardo scende in campo al fianco del Limonta Costa Masnaga

La “Polisportiva del cuore” sostenuta da S.Bernardo si arricchisce del basket femminile di serie A1. La storica azienda di minerale italiana, compie un nuovo, importante passo a sostegno del territorio e delle sue importanti realtà sportive.

Acqua S.Bernardo, acqua apprezzata sulle migliori tavole internazionali per le sue preziose caratteristiche organolettiche sceglie così “Limonta Costa Masnaga” come nuovo partner con il quale dimostrare la passione per il Lario, per la sua storia nello sport e, in particolare per il basket, che anche in questi momenti difficili, non ha mai smesso di entusiasmare i suoi tanti tifosi.

Il grande amore per lo sport e i suoi valori rappresenta, dunque la solida base dell’unione di intenti tra le due società.

Il legame tra Acqua S.Bernardo e il territorio parte da lontano: il direttore generale Antonio Biella fa parte di una famiglia lariana protagonista del mondo beverage da oltre un secolo.

«Siamo vicini al Costa Masnaga da tempo, realtà sportiva di cui Acqua S.Bernardo era già sponsor tecnico. Ora abbiamo scelto di rispondere “presente” alla ricerca di sponsor, anche perché siamo innamorati della storia delle sorelle Villa. Matilde ed Eleonora hanno solo 16 anni, ma si sono già fatte notare, specialmente Matilde.

“Questa è una bella storia, scritta in provincia da ragazze, atlete, sorelle, che nell’anno in cui la pandemia ha tolto fiato allo sport, fanno sognare il giorno in cui riapriranno i palazzetti”.

Per Acqua S.Bernardo si tratta della conferma di un impegno nello sport che la vede già protagonista nel basket, nel volley, nella pallapugno, nel calcio maschile e femminile, nel golf e nell’atletica, ma anche sponsor di grandi eventi come la “Deejay Ten” e la “Beach Volley Marathon”. Perché per Acqua S.Bernardo, “Ogni goccia conta”, come recita il claim di questa stagione.

S.BERNARDO

S.Bernardo rappresenta la perfetta unione di qualità, tradizione ed eleganza. La sua fonte ha origine nelle Alpi Marittime, a un’altezza di 1.300 m, in un ambiente sano e incontaminato. Conosciuta sin dal 1926 per la sua leggerezza e per le eccellenti caratteristiche organolettiche, dagli anni Novanta è anche espressione del design italiano, grazie alla sua inconfondibile bottiglia “Gocce”, disegnata da Giorgetto Giugiaro. Ancora oggi icona di stile. Distribuita nei canali retail, ho.re.ca e door to door, è disponibile in una gamma completa di formati in vetro e pet.

Da maggio 2015 è entrata a far parte del Gruppo Montecristo. S.Bernardo: lunga tradizione tutta italiana di qualità e di stile.

GRUPPO MONTECRISTO

Il Gruppo Montecristo nasce dall’unione di due famiglie italiane, da generazioni protagoniste nel settore delle acque minerali e del beverage. Negli ultimi il Gruppo ha effettuato importanti passi sul mercato nazionale, con l’acquisizione nel 2011 di Fonte Ilaria spa di Lucca e nel 2012 di Fonti Di Posina spa di Vicenza. Diventato uno dei principali produttori di bevande gasate e asettiche specializzato nelle private label, è attivo nella distribuzione in tutti i canali moderni. Oggi produce 550 milioni di bottiglie, 105 milioni di fatturato, 4 stabilimenti e 220 dipendenti.

Fonte: Ufficio Stampa