A1 – Al via la nuova stagione di Empoli

E’ bello anche solo dirlo. Pur fra punti interrogativi, tamponi, quarantene e protocolli da rispettare si torna a parlare di basket. L’Use Scotti Rosa è di nuovo al lavoro in vista del prossimo campionato di serie A1. In realtà si tratta di un pre-raduno visto che coach Alessio Cioni non ha ancora a disposizione tutte le sue ragazze, ma è già bello ed importante che la squadra torni in palestra, cosa che mancava ormai da mesi.

Si riparte con lo stesso obiettivo ma con tante facce nuove. Per questo il primo, doveroso ringraziamento è a chi ha fatto sì che la squadra fosse anche quest’anno al via della massima categoria e poi ha preso altre strade. Non saranno più in biancorosso Stefania Trimboli (passata a Schio), Tay Madonna (Castelnuovo Scrivia), Elena Ramò (Nico Basket), Maci Morris negli States e Kamila Stepanova che, assieme al fidanzato, è passata dai campi di basket al bancone di un bar che ha aperto a Marmande, in Francia. A tutte loro i migliori auguri ed un grande abbraccio. Ed un benvenuto alle nuove, ad iniziare da quelle che oggi saranno in palestra: la capitana Gabriele Narviciute, Valentina Baldelli, Ashley Ravelli, Alice Lucchesini, Laura Manetti, Anna Ginevra Francalanci, Lucrezia Malquori, Irene Ruffini, Emma Aramini e Francesca Antonini. Per le straniere Kamiah Smalls, Erin Mathias, Nina Premasunac e Florencia Chagas la società sta gestendo i protocolli sanitari per poterle mettere a disposizione appena possibile per gli allenamenti. Confermatissimo lo staff tecnico con coach Alessio Cioni, l’assistente Salvatore Cesaro, il secondo assistente Mario Ferradini, il collaboratore Jacopo Giusti e il preparatore fisico Diego Alpi.

La Scotti è di nuovo in palestra, finalmente!!

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa