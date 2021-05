Si parte: giovedì al Taliercio alle ore 19 via le Finali Scudetto, Umana Reyer Venezia e Famila Wuber Schio a contendersi il tricolore. Venezia alla prima Finale dopo 12 anni, Schio alla diciannovesima Finale Scudetto di un percorso eccezionale per costanza e trofei.

Una sfida al tempo stesso simbolo di discontinuità e di continuità: sarà la prima Finale Scudetto tra le due squadre, ma anche la terza Finale tra loro in un anno, dopo Supercoppa Italiana e Coppa Italia.

I precedenti stagionali sono di assoluto equilibrio: 2-2. Le prime due sfide della stagione sono andate a Venezia, 73-64 al PalaRomare in Supercoppa e 82-74 al Taliercio in campionato; le ultime due a Schio, netto 84-62 al PalaRomare in campionato e 69-55 nella sfida di Bologna che è valsa la Coppa Italia. Schio, in questa stagione, non ha ancora vinto al Taliercio, l’ultimo successo è datato addirittura 3 febbraio 2019: le scledensi però dovranno violare almeno una volta il campo orogranata, per portare a casa il tricolore.

Le ultime dalle squadre prima della Finale:

Qui Venezia – Tiene banco la scelta legata alle straniere: chi lasciare fuori? Attualmente i Playoff di Howard autorizzano a pensare che la USA sia ormai imprescindibile per lo scacchiere di coach Ticchi, così come è decisamente fondamentale il ruolo sia da realizzatrice che da playmaker aggiunto di Anderson che è nettamente la giocatrice più utilizzata per le orogranata (27.9 minuti di media, saliti a 32 nei Playoff). Probabile dunque rivedere una staffetta tra Fagbenle e Petronyte, che hanno giocato due partite a testa nella postseason sinora.

Venezia, però, dovrà anche alzare l’asticella anche con le italiane: in questo senso fondamentale il rientro di Carangelo dai problemi fisici accusati nella seconda parte di stagione, che se da un lato è coinciso col calo di minutaggio di una fin qui ottima Attura (da 27.5 minuti di media contro Costa a soli 11 nella serie contro Bologna) dall’altro ha anche portato alla causa 13 punti in 23′ di media, prima scorer tra le Azzurre di casa Reyer. Sarà lei l’ago di bilancia per la squadra primatista della regular season.

MVP Watch – I Playoff di Natasha Howard, sino a questo momento, sono quelli di una giocatrice dominante: la lunga è la miglior marcatrice della postseason con 24.8 punti di media, ed è l’unica ad aver abbattuto il muro dei 20 punti di media nella classifica marcatrici dei Playoff. Oltre al 59% da due (sesta), Howard è insospettabilmente la miglior tiratrice da tre della postseason col 60%. A rimbalzo è sesta, con 8.5 di media, mentre come il dato delle palle recuperate (2.2, sesta) mette in luce tutto il suo impatto anche in difesa. Se Howard confermerà questi numeri anche in Finale, per Venezia la rincorsa al tricolore potrebbe diventare più semplice.

Statistiche Reyer – Punti segnati: 89.6 (1) | Punti subiti: 63.2 | Percentuale da due: 54% (1) | Percentuale da tre: 39% (1) | Rimbalzi: 38.8 (2) | Assist: 21.8 (T-1) | Recuperi: 9.8 (1)

Qui Schio – Le scledensi vengono dalla solita battaglia contro la Passalacqua Ragusa, una serie decisa con soli otto punti di scarto su due gare. Un po’ di ruggine, dopo lo stop al primo turno, per la squadra di coach Vincent che su tutta la serie ha tirato un inconsueto 8/34 da tre (23%) e perso 16 palloni a gara, dato leggermente superiore alla media stagionale (12.3). Rispetto alla Finale di Coppa Italia e al campionato Schio non avrà Achonwa, preziosa sotto le plance, ma nei Playoff le “Orange” hanno saputo trovare protagoniste diverse ogni partita, mandando a punti otto e nove giocatrici su due gare, e quattro diverse nel corso della serie.

Sul fronte italiane, la buona notizia per Schio è il rientro di Sottana, media di 8 punti in circa 20 minuti di utilizzo contro Ragusa. Un possibile “Fattore X” della serie può essere inoltre l’impatto specie a inizio gara di Cinili, che viene dagli 11 punti in Gara 2 con Ragusa e che nell’ultimo scontro con Venezia in campionato ha brillato con 15 punti.

MVP Watch – Big time, big players. Sandrine Gruda è la giocatrice da cui si è sempre passato al momento di stabilire la più decisiva: MVP della Coppa Italia 2021, la francese ha giocato una serie letale contro Ragusa mettendo a segno 14.5 punti con 6.5 rimbalzi di media con un impressionante 12/17 da due punti (70%), terzo miglior dato dei Playoff. Un rendimento stellare, così come può esser stellare il duello con Howard, una serie nella serie.

Statistiche Famila – Punti segnati: 81.8 (2) | Punti subiti: 56.6 | Percentuale da due: 52% (2) | Percentuale da tre: 34% (T-2) | Rimbalzi: 40.4 (1) | Assist: 21.8 (T-1) | Recuperi: 9.1 (T-3)

Questo il calendario completo della serie finale. L’orario di Gara 3 e dell’eventuale Gara 4 al PalaRomare è stato modificato rispetto alle precedenti comunicazioni:

Gara 1 – 6 maggio ore 19:00 | Palasport Taliercio, Venezia

Gara 2 – 8 maggio ore 19:00 | Palasport Taliercio, Venezia

Gara 3 – 11 maggio ore 19:30 | Pala Romare, Schio

Ev. Gara 4 – 13 maggio ore 19:30 | Pala Romare, Schio

Ev. Gara 5 – 16 maggio ore 18:00 | Palasport Taliercio, Venezia

Tutta la serie andrà in onda in chiaro su LBF TV, MS Channel (canale 814 di Sky, canale 54 TivùSat) e sul digitale terrestre MS Sport. Ecco le frequenze del digitale regione per regione:

PIEMONTE – canale 601

LIGURIA – canale 684

LOMBARDIA – canale 645

VENETO – canale 675

TRENTINO ALTO ADIGE – canale 117

FRIULI VENEZIA GIULIA – canale 173

EMILIA ROMAGNA – canale 219

TOSCANA – canale 296

LAZIO – canale 185

Area Comunicazione LBF