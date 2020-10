A1 – Allianz Geas, il PalaNat pronto a riaccogliere il proprio pubblico dalla gara di sabato

Il PalaNat può finalmente tornare ad accogliere i tifosi Allianz Geas. In ottemperanza alle disposizioni regionali e ai protocolli sanitari per il contenimento dell’emergenza Covid-19, per chi volesse assistere alla gara di sabato 24 ottobre contro il Banco di Sardegna Sassari (ore 20,30) è necessario prenotarsi inviando una mail all’indirizzo info@geasbasket.it specificando nome, cognome e numero di cellulare.

Ad ogni nominativo richiedente verrà assegnato un posto numerato che sarà comunicato all’ingresso in palestra. Il costo del biglietto è di 9,00 euro (ridotto 5,00 euro).

Ricordiamo l’obbligo di indossare la mascherina durante tutto lo svolgimento della partita.

Le mail di prenotazione verranno accettate se pervenute all’indirizzo di cui sopra entro le ore 15 di sabato 24 ottobre, sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Vi aspettiamo a tifare per le rossonere sabato in via Giorgio ed Enrico Falck 110, Sesto San Giovanni.

–

Ufficio stampa ALLIANZ GEAS