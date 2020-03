Le partite dell’Allianz Geas risalenti alle giornate numero 20 e 21 del campionato di serie A1 in casa contro Costa Masnaga e in trasferta a Broni si terranno rispettivamente giovedì 12 marzo alle ore 20 e sabato 21 marzo alle ore 20.30. Entrambi gli incontri si giocheranno a porte chiuse e saranno visibili in chiaro sul canale streaming della Lega Basket Femminile.

Ufficio stampa ALLIANZ GEAS