A1 – Allianz Geas, rinviata la gara con Vigarano

L’Allianz Geas comunica che la partita di serie A1 contro Pallacanestro Vigarano, che avrebbe dovuto essere disputata sabato 31 ottobre, è stata rinviata a data da destinarsi a causa dei casi di positività al Covid-19 di atlete e membri dello staff.

La società tiene a ringraziare tutte le persone e le società che le hanno espresso vicinanza in questi giorni, e soprattutto la Pallacanestro Vigarano (in particolare nella persona del presidente Marco Gavioli), che, sebbene non abbia disputato già la gara della scorsa giornata che avrebbe dovuto tenersi contro Ragusa, ha accettato con estrema disponibilità la richiesta di rinvio.

–

Ufficio stampa ALLIANZ GEAS