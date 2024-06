A1 – Alpo Basket, presentato il nuovo logo

Neopromossa in A1, Alpo Basket 99 si prepara al rientro in campo partendo da un rebranding che vuole essere sguardo verso il futuro e continuità con la tradizione della Società. AB99, che quest’anno festeggia i 25 anni di attività, è una realtà unica nel suo genere nella provincia di Verona: una società di basket esclusivamente femminile che porta con sé valori mai come oggi attuali. Lo sport femminile, in particolare la pallacanestro, sta vivendo un momento di grande visibilità, ad esso sono associate atlete di fama mondiale, valori come la forza, il riscatto, l’essere vincenti.

PRENDERSI IL PRESENTE

Alpo Basket 99 vuole essere il presente della pallacanestro femminile di Verona. La società è nata nella minuscola frazione di Alpo, del comune di Villafranca di Verona, primo comune della provincia di Verona per estensione e popolosità. Essere il presente, essere ispirazione presente e reale non solo di tutte le donne ma di tutte le persone che vedono in questa squadra una rivincita, un riscatto.

BUILD A LEGACY

I valori della società sono: forza, decisione, fermezza, determinazione, competizione, fame di vittoria. Fame di crescere. Fame di farsi conoscere e RICONOSCERE. Che sia esempio e ispirazione per le nuove generazioni.

IL LOGO RINNOVATO nel rispetto dei pilastri del brand.

Il brand è stato rinnovato mantenendo i capisaldi visivi del logo precedente:

Il CERCHIO: forma curva chiusa, senza inizio né fine: trasmette un senso di armonia, unità e completezza. La sua forma è ovviamente la forma della palla da basket.

A+B: Acronimo di Alpo Basket, “L’insieme è più della somma delle sue parti”: la fusione tra Alpo e il Basket è totale già nel logo: la sagoma ritagliata della “A” all’interno del cerchio dà senso e significato nella lettura del logo e di come viene percepito: la palla o la lettera A hanno diversa rilevanza in base a quello che viene percepito come sfondo o come figura principale da chi guarda.

99: La data della fondazione di Alpo Basket. Significa storia, esperienza e crescita.

Il restyling sottolinea una nuova fase della società: un mutamento che è una crescita, la presa di coscienza di un’evoluzione già in corso splendidamente coronata dall’ingresso in A1 della prima squadra.

Andrea Etrari

Uff. Stampa Alpo Basket 99