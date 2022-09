A1 – Altra vittoria per la Virtus Bologna, Lucca ancora sconfitta

Virtus Segafredo Bologna vs Gesam Le Mura Lucca: 89-55

(Q1 29-17 ; Q2 49-31- ; Q3 73-51 )

Virtus Segafredo Bologna: Pasa 11, Dojkic 11, Andrè 8 , Zandalasini 18, Orsili 4, Parker 18, Laksa 16, Cinili 3. Coach: Ticchi

Gesam Le Mura Lucca: Ceppellotto , Treffers 17, Natali 3, Tulonen , Parmeggiani 2, Miccoli (k) 2, Gili , Morrison 19, Agney 6, Frustaci 8.

Coach: Andreoli L.

Queste le parole di Coach Ticchi al termine della partita:

“Con questa amichevole abbiamo messo altra benzina nel motore per arrivare in forma alle partite che contano. Alle ragazze avevo chiesto di prestare attenzione ad alcuni aspetti e si sono applicate, concentrate e attente: amichevole positiva. Lucca aggressiva, che sa come dare fastidio, mettendo in difficoltà tutte le squadre che affronta se la lasci giocare, ma siamo stati bravi ad impedirlo. Sono anche contento dell’esordio di Parker, ha fatto un’ottima partita dopo un inizio incerto ha preso le misure dimostrando quanto può essere dominante”

