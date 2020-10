A1 – Ancora niente pubblico al PalaNat domenica per Allianz Geas – San Martino

L’Allianz Geas si rammarica di dover comunicare che anche per la seconda gara interna del campionato italiano di basket di serie A1, il Comune di Sesto San Giovanni non ha dato l’autorizzazione all’ingresso del pubblico a causa della rottura dell’impianto di aerazione.

Questa decisione non tiene conto delle necessità, economiche ed emotive, dell’unica squadra della cittadina che partecipa a un campionato nazionale, il cui calendario peraltro è noto da più di un mese, continuando in più a privare i cittadini di Sesto amanti del basket di uno spettacolo che manca da più di sette mesi.

La società comprende le ragioni di queste decisioni legate all’emergenza epidemiologica.

Qui di seguito un estratto della comunicazione ricevuta ieri nel tardo pomeriggio dal Comune di Sesto San Giovanni sui motivi della decisione: “….dal momento che l’impianto di aerazione è rotto e non è possibile ripararlo in tempi brevi, non possiamo purtroppo garantire la presenza del pubblico in quanto mancherebbero le condizioni di sicurezza sanitaria previste dalle varie disposizioni emanate durante il periodo di stato di emergenza epidemiologica.”

L’Allianz Geas si augura, per il bene di tutti, che si arrivi presto alla soluzione del problema e che si possa far sentire quanto prima alle giocatrici l’affetto dei propri tifosi.

Ufficio stampa ALLIANZ GEAS