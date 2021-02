A1 – Baraldi: “Le Final Eight a Bologna sono un riconoscimento del lavoro fatto in questi due anni”

Dopo l’annuncio delle Final Eight di Coppa Italia Femminile alla Segafredo Arena, l’amministratore delegato Luca Baraldi ha dichiarato al Corriere di Bologna quanto segue: “Un riconoscimento del lavoro fatto in questi due anni, attraverso una gestione attenta e motivata, con un gruppo di bravi collaboratori . Credo che la Lega attraverso questa assegnazione lo abbia sottolineato, siamo la Virtus e abbiamo un’arena fantastica. L’idea di poter giocare la finale il giorno della Festa della donna è stata quella vincente”. “Il movimento femminile è in crescita e si merita questo evento­. Non a caso la Lba sta pensando di affiancare una formazione femminile a ogni squadra di A: Venezia lo fa da tempo, l’anno scorso siamo arrivati noi e da quest’anno anche Sassari”.

Una Final Eight che sarà organizzata con il fondamentale sostegno della Regione Emilia­-Romagna: “Tutto si è reso possibile grazie alla disponibilità del presidente Stefano Bonaccini – prosegue Baraldi –che ci darà un aiuto importantissimo a livello economico sostenendo assieme a noi e alla Lega i costi dell’evento. Grazie alla sua solita lungimiranza potremo dare lustro alla pallacanestro femminile, dopo questo evento saremo ancor più a pieno titolo Basket City”.

