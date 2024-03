A1 – Battipaglia centra la prima vittoria in campionato, battuta Faenza

O.ME.P.S. Battipaglia – E-Work Faenza 71 – 67 (13-20, 32-41, 57-55, 71-67)



O.ME.P.S. BATTIPAGLIA: Seka* 10 (5/7, 0/1), Potolicchio 2 (1/1, 0/3), Policari 9 (1/2, 2/3), Chiapperino NE, Prete NE, Catarozzo NE, Yurkevichus* 7 (3/5 da 2), Chiovato F., Johnson* 15 (4/8, 1/1), Milani 3 (1/1 da 3), Domenger* 11 (4/8, 1/3), Ferrari Calabro* 14 (2/3, 3/9). Allenatore: Conte M.

Tiri da 2: 20/34 – Tiri da 3: 8/21 – Tiri Liberi: 7/13 – Rimbalzi: 35 5+30 (Yurkevichus 11) – Assist: 14 (Ferrari Calabro 6) – Palle Recuperate: 8 (Yurkevichus 5) – Palle Perse: 15 (Policari 4)

E-WORK FAENZA: Franceschelli, Edokpaigbe NE, Niemojewska*, Cvijanovic* 16 (7/11, 0/4), Tagliamento* 11 (4/4, 1/4), Peresson 15 (1/3, 4/8), Spinelli, Grande NE, Dixon* 14 (7/12 da 2), Brossmann* 11 (2/3, 1/3). Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 21/35 – Tiri da 3: 6/22 – Tiri Liberi: 7/11 – Rimbalzi: 27 2+25 (Brossmann 9) – Assist: 14 (Niemojewska 3) – Palle Recuperate: 3 (Cvijanovic 2) – Palle Perse: 14 (Cvijanovic 4)

Arbitri: Martellosio M., Bartolini L., Forni M

Al PalaZauli, nell’incontro valevole per la diciannovesima giornata (sesta di ritorno) del campionato di Serie A1 Femminile Techfind, la O.ME.P.S. Battipaglia ottiene la prima sospirata vittoria stagionale superando, al termine di una partita molto avvincente, la E-Work Faenza. Risultato finale: 71-67.

La cronaca.

Partenza all’insegna dell’equilibrio e degli elevati ritmi. Le triple di Johnson e Tagliamento sono le giocate più rilevanti in apertura: dopo 3 minuti, siamo sul 7-7. Nella parte centrale della frazione, ecco la prima accelerazione del match: a produrla sono le ospiti che, al minuto 7, con una Cvijanovic in grande spolvero, provano l’immediato allungo (+7, 7-14). Poco cambia nella parte conclusiva del periodo: Policari (ottimo il suo impatto sulla contesa, già due triple a segno) prova a far recuperare terreno alle sue. Ma Faenza, grazie a Tagliamento e Cvijanovic (già 9 i punti di quest’ultima), resta saldamente al comando. Al 10’, il vantaggio esterno è sempre di 7 lunghezze (13-20).

Il momento positivo delle ospiti prosegue, spedito, lungo la prima metà del secondo quarto: Dixon e, soprattutto, Peresson, consentono alle faentine di toccare, al minuto 15, il massimo vantaggio su una Battipaglia che, in difesa, fa fatica a contenere le sfuriate delle viaggianti (23-35). Poi, però, ecco la reazione delle biancoarancio che, al minuto 17, sospinte dai guizzi di Ferrari, dimezzano lo svantaggio (31-37) rientrando in partita. Grande intensità, ma pochissimi canestri nella parte conclusiva di un bellissimo primo tempo: sono i centri di Tagliamento, Johnson e Brossmann a chiudere le fasi salienti di due gradevolissime frazioni. All’intervallo lungo, la E-Work è avanti di 9 (32-41).

La prima metà del terzo quarto è di segno assai diverso rispetto a quanto visto finora con Battipaglia che, arrembante, recupera progressivamente terreno: Seka, Domenger e Yurkevichus recitano un ruolo importante nel riportare la O.ME.P.S. a -5 (44-49). Poi, ci pensano uno spettacolare gioco da 4 punti di Ferrari e i canestri di Domenger a completare la rimonta: al 25’, le padrone di casa sono sul +3 (52-49). Dopo essere scivolata, al minuto 27, anche sul -6 (55-49), Faenza reagisce e, grazie alle conclusioni vincenti dalla distanza di Peresson e Brossmann, lenisce il dispiacere per una frazione certamente complicata. Al 30’, le biancoarancio sono avanti di 2 (57-55).

Ultimo quarto, come prevedibile con tali presupposti, di straordinaria intensità. Il botta e risposta Johnson-Peresson scandisce i primi due minuti (61-58 al 32’). Le ospiti, da qualche minuto costrette ad inseguire, provano a riagganciare una Battipaglia che, però, preso coraggio, non molla la presa. Anzi: prima, grazie a Seka, si porta sul +5 (65-60 al 35’) poi, con Domenger e Johnson protagoniste, vola su un +8 (69-61) che, al minuto 38, può sembrare definitivo. La E-Work, però, non ha alcuna voglia di alzare bandiera bianca e, con Brossmann e Cvijanovic, dimezza il proprio gap (69-65) quando manca poco più di un minuto alla fine. L’esito, dunque, rimane ancora incerto. Ma a chiudere i conti, nel possesso successivo, ci pensa ancora Domenger con un elegante canestro che manda in visibilio il numeroso pubblico presente allo Zauli che, in tal modo, può festeggiare il primo successo stagionale delle proprie beniamine che si impongono con il punteggio di 71-67.

