A1 PLAYOUT G3 – Battipaglia festeggia la salvezza, retrocede il Sanga Milano

Si chiude con una sconfitta casalinga la prima stagione in serie A1 del Repower Sanga Milano; il team milanese in una serata buia al tiro non riesce ad allungare la serie e Battipaglia con merito conquista la permanenza nella categoria.

In avvio Ferrari Calabro e Johnson guidano l’attacco campano sull’8-2 con il Repower che trova punti solo andando in post da Dornstauder. A metà frazione il punteggio è di 6-10. Coach Pinotti mischia le carte in difesa mentre Toffali trova il gioco da tre punti che vale il -3 (9-12). Nell’ultimo minuto del primo quarto Battipaglia capitalizza su alcuni fischi generosi della terna arbitrale: si va alla prima sirena sull’11-19.

Toffali si carica la squadra sulle spalle inventando in solitaria il parziale di 5-0 che riporta il Repower sul -5. Ferrari Calabro e Potolicchio rispondono per Battipaglia che continua a fare corsa di testa ma le milanesi aumentano l’intensità. Johnson ispira il contro-parziale che riporta le ospiti sul +10 (24-34). Madonna di esperienza confeziona il recupero e conseguente gioco da tre punti che ridà ossigeno all’attacco Orange e che di fatto chiude il quarto; alla pausa si va con il tabellone che recita 27-34.

Tulonen e Toffali piazzano il mini-break in avvio di ripresa e il Repower si riporta sul -4 andando ad estremizzare le proprie scelte difensive. Domenger e Ferraro Calabro provano a raffreddare l’animo delle milanesi con le triple che riportano le ospiti sul +12. Coach Pinotti chiama time-out ma le esterne campane sono in ritmo e Ferraro Calabro trova la tripla del +18. Penz e Vintsilaiou cercano di ravvivare l’attacco Orange ma Battipaglia risponde colpo su colpo toccando il +20 che si riduce a +19 quando suona l’ultima sirena.

Dornstauder non ne vuole sapere di mollare e il Repower cerca un ultimo assalto di tutto orgoglio aggrappandosi ai canestri della propria centro che riporta le milanesi sul -15 in una serata nera nel tiro dall’arco (5% al tiro pesante quando mancano 8′ alla fine della partita). Ferrari Calabro è spietata al tiro ma Bonomi e Toffali segnano 5 punti che tengono accesa la speranza delle Orange. La tripla fortunata di Potolicchio chiude oerò di fatto partita e serie. La partita finisce 60 a 80.

Coach Franz Pinotti a fine partita dichiara: “Il risultato è giusto, abbiamo meritato di retrocedere. La nostra stagione è terminata contro Brescia, dopo quella serie non ne avevamo più, questa è la verità. Sapevamo sin dal principio che sarebbe stato difficile: dover cominciare a fare la squadra il 23 maggio, subito dopo aver vinto il campionato di A2, quando tutti i roster di A1 erano di fatto chiusi è stato difficile. Non avevamo nemmeno l’esperienza per gestire questo aspetto già di per sé complicato. E’ stata comunque una bella esperienza, l’A1 è un bellissimo campionato, e sono sicuro che tanti errori che abbiamo fatto e di cui mi prendo la responsabilità, non li rifaremo più. Adesso l’obiettivo è tornare in A1; possiamo dire che si è concluso il ciclo di un gruppo che è insieme da quasi tre anni con anche picchi come quelli di Toffali e Guarneri che sono al Sanga da 5 o 6 anni. Dobbiamo sicuramente fare in tempi brevi un pensiero alla prossima stagione con l’idea di tornare velocemente in A1 per rimanerci.

Matteo Liberti

Repower Sanga Milano – O.ME.P.S. Battipaglia 60 – 80 (11-19, 27-34, 43-62, 60-80)

REPOWER SANGA MILANO: Toffali 16 (5/10, 1/2), Guarneri 2 (1/1 da 2), Beretta*, Vintsilaiou* 1 (0/1, 0/2), Penz* 4 (1/5, 0/5), Turmel 7 (1/2, 0/1), Bonomi 5 (1/2, 1/4), Urbaniak Dornstauder* 18 (8/14 da 2), Tulonen* 2 (1/1, 0/2), Madonna 5 (2/2, 0/5), Serralunga NE, Finessi NE. Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 20/39 – Tiri da 3: 2/25 – Tiri Liberi: 14/18 – Rimbalzi: 32 11+21 (Urbaniak Dornstauder 10) – Assist: 13 (Penz 4) – Palle Recuperate: 11 (Penz 4) – Palle Perse: 17 (Madonna 4)

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA: Seka* 4 (2/4 da 2), Potolicchio 13 (1/2, 3/7), Yurkevichus 7 (2/6, 0/1), Policari 7 (2/3, 0/3), Smorto* 5 (2/4 da 2), Chiovato, Johnson* 15 (7/12 da 2), Milani 2 (1/1 da 2), Domenger* 17 (4/7, 3/5), Ferrari Calabro* 10 (0/2, 3/9). Allenatore: Dragonetto F.

Tiri da 2: 21/43 – Tiri da 3: 9/25 – Tiri Liberi: 11/18 – Rimbalzi: 51 19+32 (Yurkevichus 12) – Assist: 20 (Ferrari Calabro 7) – Palle Recuperate: 9 (Yurkevichus 2) – Palle Perse: 21 (Seka 4)

Arbitri: Salustri V., Ferretti F., Almerigogna M.