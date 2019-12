A1 – Battipaglia, parla Rossini: “Houser e Tagliamento via per scelte loro, noi non molliamo”

Vulcanica intervista del patron Rossini sulle pagine del Mattino odierno. Il presidente d Battipaglia ha infatti stilato il punto della situazione del club campano, non risparmiando frecciatine a chi se ne è andata.

In campo stasera priva di Houser, proprio sulla giocatrice americana ha espresso le prime parole: “Aveva chiesto un permesso per tornare a casa durante il periodo natalizio, cosa che non potevamo concederle poiché ci sono in calendario due importanti impegni di campionato. Lei, di tutta risposta e all’insaputa di tutti, ha svuotato l’appartamento ed è tornata a casa. Il suo manager ci ha chiesto la risoluzione del contratto che non le concederemo“.

E poi toccato a Marzia Tagliamento: “Aveva fatto terra bruciata con l’ambiente. Che senso aveva costringerla a restare? Ragusa l’ha richiesta e noi l’abbiamo accontentata. Lei e Galbiati erano due doppioni che non difendono, idem Houser”.

Infine spazio al mercato: “Siamo alla ricerca di una cestista italiana, indipendentemente dal ruolo e dalla categoria, utile ad allungare il roster. La partenza di Houser ci costringe a cercare un nuovo playmaker sul mercato delle comunitarie. Le under non stanno dando l’apporto che ci aspettavamo, ma confido ancora in loro riscatto”.