A1 – Battipaglia resiste due quarti, poi Bologna vola via

Virtus Segafredo Bologna – O.ME.P.S. BricUp Battipaglia 102 – 69 (29-12, 45-37, 82-47, 102-69)

Alla Segafredo Arena, nell’incontro valevole per la nona giornata del campionato di Serie A1 Femminile “Techfind”, una O.ME.P.S. BricUp Battipaglia certamente assai rimaneggiata (oltre a Bocchetti e Melgoza, anche Mazza è fuori per infortunio) offre una prestazione molto negativa (e, a tratti, sconcertante) subendo da una splendida Virtus Segafredo Bologna (anch’essa, tra l’altro, priva di giocatrici importanti – Bishop e D’Alie) una delle sconfitte peggiori di sempre in A1. Risultato finale: 102-69.

La cronaca.

Il primo quarto è difficile da commentare. Difficile dire, infatti, se il 29-12 della prima frazione è maggiormente merito di una Virtus che conferma l’eccellente stato di forma fisico, tecnico e mentale o, piuttosto, di una Battipaglia che, assenze a parte, scende in campo molle, intimorita e distratta. Come spesso accade, probabilmente, la verità sta nel mezzo. Ciò detto, sono Battisodo e la ex Williams a fare le cose migliori in un primo periodo che si chiude con le padrone di casa che vantano già 17 punti di vantaggio.

I primi minuti del secondo quarto sembrano preannunciare un’altra frazione complicata per Battipaglia: al 14′, il vantaggio di Bologna ha toccato le 21 lunghezze (35-14). A quel punto, però, arriva la reazione delle ospiti che, in primis grazie a capitan Potolicchio, ma anche a McCray ed Hersler, rimontano una parte consistente del proprio svantaggio arrivando anche a -7 prima del -8 che chiude il primo tempo sul 45-37.

I 15 minuti di pausa capovolgono l’inerzia del match. La Virtus rientra in campo affamata, arrabbiata e concentratissima: il parziale dei primi 5 minuti della frazione parla chiaro (20-7) e fa volare le padrone di casa di una super Williams sul +21 (65-44). Battipaglia, tramortita, non riesce a reagire e viene messa all’angolo da una Bologna che gioca splendidamente e dilaga. Oltre alla già citata Williams, anche Begic e Tassinari sono incontenibili. Dall’altra parte, la O.ME.P.S. BricUp Battipaglia non c’è più, specie in difesa (37 i punti subìti dalle biancoarancio nel terzo periodo). Al 30′, le padrone di casa sono sul +35 (82-47).

Nell’ultimo quarto, coach Serventi fa riposare Williams, Battisodo e Begic dando spazio a chi ha giocato meno. Non per questo la qualità del gioco di Bologna ne risente. Anzi. Le nuove entrate si fanno apprezzare per voglia ed intraprendenza. Anche grazie a loro, il vantaggio della Virtus assume proporzioni esaltanti per le VuNere e umilianti per le ospiti che, oltre a scivolare fino al -43, subiscono anche l’onta di subire più di 100 punti. Lo 0-10 di parziale che Battipaglia firma negli ultimi 2 minuti non può rendere meno amara una delle sconfitte peggiori della propria storia in massima serie. Il finale, alla Segafredo Arena, è di 102-69.

TABELLINO DEL MATCH

Virtus Segafredo Bologna

D’Alie N.E., Begic 19, Tassinari 16, Bishop N.E., Tava 11, Zuffa, Tartarini, Barberis 14, Battisodo 8, Cordisco 12, Williams 20, Rosier 2. Coach: Serventi.

O.ME.P.S. BricUp Battipaglia

Logoh, Moroni 12, McCray 19, Potolicchio 13, Hersler 18, Opacic, Dione, De Feo, Mattera 4, De Rosa 3. Coach: Paciucci.

Ufficio Stampa Polisportiva Battipagliese