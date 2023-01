A1 – Bologna espugna Crema

CREMA – VIRTUS BOLOGNA 64-98 (21-17; 14-30; 15-29; 14-22)

Sfida quasi da testacoda al PalaCremonesi, con Crema senza D’Alie e Bologna senza capitan Cinili entrambe out per infortunio.

Partenza razzo di Crema che si porta sull’11-2 dopo 4 minuti di gioco grazie a un ottimo inizio di Kaba e Conte, mentre la reazione bolognese arriva grazie a Pasa e i canestri di Rupert. Dickey trova due canestri per il +6 Crema, ma poi l’ingresso di Andrè sveglia Bologna che accorcia sul 15-17 obbligando Piazza al timeout. Crema risponde benissimo, Conte nell’ultima azione trova uno splendido canestro che vale il 21-17 della prima frazione di gioco. Barberisi impatta subito, Crema sbaglia due attacchi e Andre’ sigla il primo vantaggio Virtus; Melchiori impatta, ma Laksa si attiva con la tripla e un 2+1 che valgono il 30-28 per Bologna a metà periodo. Zandalisini con una tripla meravigliosa da il +5 ospite, Crema si blocca in attacco e la Virtus vola sul 39-30 con Parker a dominare in area. Bologna controlla il finale e chiude sul 47-35 un bel primo tempo. Meresz inizia la ripresa con un bel canestro, poi Zandalisini e Pasa sfruttano un paio di palle perse per allungare sul +16, con Crema obbligata a fermare il tempo; Dickey e Kaba trovano due bei canestri per il 44-58, ma Bologna replica con Laksa che in un amen mette 20 lunghezze tra le compagini segnando definitivamente il match. Gara che ormai vive di un lunghissimo garbage time, Laksa continua a predicare basket e Bologna sfiora le 30 lunghezze di vantaggio quando si arriva quasi a fine terzo quarto. Al 30’ punteggio sul 76-50 per la Virtus. Ultimo quarto che serve solo a sistemare le statistiche, con Crema che esce comunque a testa altissima da questo incontro, mentre per Bologna due punti importanti per rimanere al secondo posto e prepararsi alla gara di Eurolega con Valencia. Il finale recita la vittoria Virtus per 98-64.

CREMA: D’Alie, Melchiori 6, Nori 3, Conte 13, Kaba 17, Capoferri, Radaelli, Caccialanza, Occhiato, Rizzi 4, Dickey 13, Meresz 8

BOLOGNA: Del Pero 7, Pasa 10, Rupert 12, Barberis 4, Dojkic, Andrè 15, Zandalasini 10, Orsili 1, Parker 14, Laksa 25, Cinili

UFF.STAMPA BASKE TEAM CREMA