A1 – Bologna regola anche Vigarano e si regala un giorno in vetta solitaria

La Virtus Bologna regola nettamente e agevolmente Vigarano, tenendo fede ai pronostici. Gara mai in discussione, con la formazione di Serventi autoritaria fin dalla palla a due, con il 28-12 del primo periodo che ha di fatto reso le tre frazioni successive garbage time, con Bologna che ha poi toccato e superato le trenta lunghezze di margine nella ripresa. Preoccupazione in casa Vigarano, con Rosset uscita malconcia e probabilmente out per diverse settimane.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – DONDI MULTISTORE VIGARANO: 95-58

( 28-12; 52-23; 73-40 )

Virtus Segafredo: D’Alie 18, Begic 12, Tassinari 7, Bishop 14, Tava, Curti, Tartarini 3, Barberis 15, Battisodo 3, Cordisco 6, Williams 15, Rosier 2. All. Serventi.

Pallacanestro Vigarano: Policari 13, Albano. 2, Tapley 14, Landi 1, Sorrentino 10, Valesin 3, Colantoni, Rosset 7, Migani 2, Farina, Castelli 4, Yurkevichus 2. All. Castelli.