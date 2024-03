A1 – Bologna travolge il Sanga Milano

Repower Sanga Milano – Virtus Segafredo Bologna 48 – 76 (13-30, 25-49, 38-64, 48-76)



REPOWER SANGA MILANO: Toffali* 12 (4/8, 1/6), Cannolicchio NE, Guarneri 4 (1/4 da 2), Beretta 3 (0/2, 1/1), Vintsilaiou* 5 (1/5, 1/3), Penz* 5 (1/1, 1/4), Turmel* 8 (3/9, 0/1), Bonomi, Tulonen* 11 (4/8, 1/5), Serralunga NE, Finessi. Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 14/39 – Tiri da 3: 5/21 – Tiri Liberi: 5/6 – Rimbalzi: 29 5+24 (Tulonen 7) – Assist: 10 (Vintsilaiou 6) – Palle Recuperate: 9 (Toffali 6) – Palle Perse: 17 (Vintsilaiou 5) – Cinque Falli: Penz

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero 2 (1/1, 0/2), Pasa* 2 (1/2, 0/3), Peters 16 (5/9, 2/4), Cox* 6 (2/2 da 3), Rupert* 11 (5/8, 0/5), Barberis 2 (1/1, 0/3), Dojkic* 12 (3/4, 0/3), Andre’ 4 (1/2 da 2), Zandalasini* 14 (6/6 da 2), Orsili, Consolini 7 (0/1, 2/3). Allenatore: Vincent P.

Tiri da 2: 23/35 – Tiri da 3: 6/26 – Tiri Liberi: 12/16 – Rimbalzi: 45 9+36 (Dojkic 10) – Assist: 14 (Dojkic 3) – Palle Recuperate: 10 (Dojkic 4) – Palle Perse: 15 (Dojkic 3)

Arbitri: Costa A., Roiaz M., Tommasi E.

Il Repower Sanga cerca di rendere difficile la partita ad un’ottima Virtus Bologna. Le Orange nonostante un passivo comunque importante hanno anche un ‘ottimo bicchire mezzopieno da osservare, fatto di una buona partenza e la capacità di battagliare nella seconda parte di gara andando a sistemare alcune lacune della prima fase di gara.

Ritmi lenti nel primo quarto con Zandalasini che fa subito la voce grossa, per la giocatrice sestese i punti a fine frazione saranno addirittura 12. Il Repower risponde con pochi errori e la grinta del trio Vintsilaiou, Penz e Toffali. Le Orange continuano a restare in partita grazie ai canestri delle proprie lunghe mentre la Virtus comincia a sfruttare la lunghezza della propria panchina; Consolini segna 5 punti consecutivi che lanciano l’allungo del Vù nere che chiudono il primo quarto avanti per 13-30.

Nella seconda frazione sale l’intensità a rimblazo delle Ospiti che con Rupert e Andrè che si guadagnano moti secondi tiri. Toffali e Vintsilaiou trovano delle fiammate in attacco contenendo il parziale Virtus. Il secondo quarto si conclude con il punteggio di 12-19 che corrisponde al 25-49 che si legge sul tabellone del Bocconi Sports Center durante l’intervallo lungo.

Dojkic firma l’inizio di ripresa lanciando il parziale di 8-0 che avvia la frazione. Per il Repower è Vintsilaiou a tenere buoni ritmi; la giocatrice greca segna e firma due bei assist per le proprie lunghe che acendono il palazzetto mentre Bologna continua a macinare gioco. La frazione finisce con un +2 per le ospiti in una partita che sembra essersi adagiata sul delta di 25 punti tra le due squadre (38-64 alla terza sirena). Il quarto quarto ha poco da aggiungere alla storia della gara che si conclude con il punteggio di 48-76.

A fine gara coach Pinotti dichiara: “Abbiamo giocato contro una squadra di Eurolega e quindi fuori dalla nostra portata; da questo tipo di partite vado a prendere sempre il lato positivo. Dopo un primo quarto in cui siamo andati sotto per 13-30 c’era il rischio di prendere un’imbarcata e invece abbiamo reagito. Nella seconda parte di gara abbiamo sistemato le cose a rimbalzo dopo ave perso la battaglia sotto i tabelloni nel primo tempo per 29-12. Alla fine il secondo tempo è finito 23-27 ed è da qui che ripartiamo nel nostro percorso di miglioramento.”

UFF.STAMPA SANGA MILANO