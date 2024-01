A1 – Brescia regge trenta minuti, poi Venezia scappa via

By



Umana Reyer Venezia – RMB Brixia Basket 81 – 56 (18-12, 38-28, 54-43, 81-56)

UMANA REYER VENEZIA: Logoh NE, Berkani*, Gorini, Villa* 8 (1/2, 2/3), Nicolodi, Pan 6 (2/5 da 3), Meldere, Makurat* 3 (0/3, 1/5), Cubaj* 10 (4/5, 0/1), Fassina 18 (3/6, 4/6), Shepard* 22 (9/18 da 2), Kuier 14 (4/5, 2/5). Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 21/40 – Tiri da 3: 11/34 – Tiri Liberi: 6/10 – Rimbalzi: 44 14+30 (Shepard 15) – Assist: 26 (Cubaj 5) – Palle Recuperate: 10 (Cubaj 5) – Palle Perse: 8 (Squadra 2)

RMB BRIXIA BASKET: Landi 2 (1/5 da 2), Zanardi* 5 (1/7, 0/2), Tomasoni R., Pinardi, Louka* 10 (5/9, 0/2), Scalvini NE, Lawrence* 2 (1/7 da 2), Boothe* 12 (6/9, 0/1), Garrick* 15 (3/6, 3/7), Tassinari 10 (2/7, 2/4). Allenatore: Cesaro S.

Tiri da 2: 19/51 – Tiri da 3: 5/17 – Tiri Liberi: 3/4 – Rimbalzi: 44 15+29 (Boothe 11) – Assist: 13 (Zanardi 5) – Palle Recuperate: 5 (Garrick 2) – Palle Perse: 14 (Louka 4)

Ritorna alla vittoria in campionato l’Umana Reyer che batte 81-56 RMB Brixia Basket tra le mura casalinghe del Taliercio nella sedicesima giornata del campionato Techfind di serie A1. Le orogranata consolidano la prima posizione in classifica giocando una partita solida cambiando marcia nell’ultima frazione, contro una Brescia che si è arresa solo nel finale. Quattro giocatrici in doppia cifra: top scorer del match Jessica Shepard con una doppia doppia da 22 punti e 15 rimbalzi, seguono Fassina a quota 18, Kuier 14 e Cubaj 10.

Per Brescia rimane fuori Skoric per la rotazione straniere, l’Umana è al completo.

Il quintetto di coach Mazzon è composto da Villa, Berkani, Makurat, Shepard e Cubaj. Nelle prime battute di gara le percentuali al tiro sono basse per entrambe le squadre, le orogranata muovono molto bene la palla in attacco faticando però a trovare la via del canestro, 5-2 (Villa e Shepard) dopo cinque minuti di gioco. Brixia piazza un mini break di 5-0 che viene però subito restituito con il duo Pan-Cubaj, poi la tripla della capitana Tassinari firma la parità a quota 10 al 9′. Nell’ultimo minuto della prima frazione, le orogranata si prendono sei lunghezze di vantaggio con i canestri di Kuier e Pan, 18-12 al 10′.

All’inizio del secondo quarto, RMB si riporta sotto 20-19 segnando sette punti a fronte dei due orogranata. Kuier è la principale arma offensiva dell’Umana (prima nel match a toccare la doppia cifra personale) che si riporta sopra 25-21 al 16′. E’ poi Fassina a salire in cattedra con 7 punti in fila, Brescia prova a rispondere colpo su colpo (29-26), ma Pan e compagne mettono la freccia toccando la doppia cifra di vantaggio (36-26). I due liberi di Zanardi e il canestro di Shepard allo scadere sigillano il punteggio sul 38-28 a fine primo tempo.

Al rientro dagli spogliatoi, le ospiti provano a difendere a zona, ma Cubaj e Shepard sono un rebus per le biancoblu (46-33 al 24′). Le orogranata viaggiano ad un altro ritmo arrivando anche al +15 (50-35), ma la squadra di coach Cesari non ha intenzione di mollare e cerca di rimanere attaccata alla partita (50-39 al 27′). Le leonesse, con lucidità e solidità, mantengono il vantaggio maturato, 54-43 al 30′.

Nell’ultima frazione, Brixia continua a dare del filo da torcere alle padrone di casa, tornando sotto la doppia cifra di ritardo (57-50). Fassina con due triple e Shepard ridanno ossigeno alle orogranata che poi scappano via definitivamente, 69-52 a tre minuti dalla fine. Negli ultimi possessi della gara, Venezia amministra fino al 81-56 della sirena finale.

Il prossimo impegno delle nostre ragazze sarà la trasferta sul campo di Repower Sanga Milano, sabato 3 febbraio alle ore 20.30 per la diciassettesima giornata del campionato Techfind di serie A1.

